Policia local
Joven fue aprehendido por circular en moto con pedido de secuestro
Personal policial interceptó en la intersección de Av. Trabajadores y Chiclana a un joven de 20 años que circulaba en una moto con faltantes en su parte delantera y cables sueltos. Al ser chequeado mediante el sistema, se constató que el vehículo registraba pedido de secuestro activo. Fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.
En el marco de recorridas preventivas, personal de la Policía Local interceptó en la intersección de Av. Trabajadores y Chiclana a un joven de 20 años que circulaba en una motocicleta 110 cc sin dominio colocado.
Al ser chequeado mediante el sistema de informática del 911, se constató que el rodado registraba pedido de secuestro activo, por lo que se procedió a su incautación. El conductor fue aprehendido y trasladado a sede policial para cumplir con las diligencias correspondientes.
La causa fue caratulada como “Encubrimiento” e interviene la UFI N°10.