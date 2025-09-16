En el marco de recorridas preventivas, personal de la Policía Local interceptó en la intersección de Av. Trabajadores y Chiclana a un joven de 20 años que circulaba en una motocicleta 110 cc sin dominio colocado.

Al ser chequeado mediante el sistema de informática del 911, se constató que el rodado registraba pedido de secuestro activo, por lo que se procedió a su incautación. El conductor fue aprehendido y trasladado a sede policial para cumplir con las diligencias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Encubrimiento” e interviene la UFI N°10.