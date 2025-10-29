Confrontación
Joven herido de bala en enfrentamiento vecinal
El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles en Cortés al 1.500. Fue un violento enfrentamiento entre vecinos que culminó con una víctima herida por dos disparos de arma de fuego.
Por circunstancias que aún restan definirse, en la tarde de este miércoles ocurrió un violento episodio entre vecinos.
El altercado ocurrió en Cortés al 1.500. El agresor confrontó a la víctima, identificada como Franco Quevedo, y luego de una discusión efectuó varios disparos de arma de fuego. Dos de estos impactaron en la cabeza de Quevedo.
El agresor rápidamente se dio a la fuga.
La víctima, de 28 años, se encuentra en grave estado de salud y actualmente es intervenida quirúrgicamente en el Hospital Municipal.