Por circunstancias que aún restan definirse, en la tarde de este miércoles ocurrió un violento episodio entre vecinos.

El altercado ocurrió en Cortés al 1.500. El agresor confrontó a la víctima, identificada como Franco Quevedo, y luego de una discusión efectuó varios disparos de arma de fuego. Dos de estos impactaron en la cabeza de Quevedo.

El agresor rápidamente se dio a la fuga.

La víctima, de 28 años, se encuentra en grave estado de salud y actualmente es intervenida quirúrgicamente en el Hospital Municipal.