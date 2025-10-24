Todo sucedió cerca de las 4 de la madrugada de este viernes, en una vivienda de Pueyrredón 4848, casi 97 bis, frente a la plaza del barrio.

La policía fue comisionada a la zona de calle Azopardo 4800, luego de un alerta al 911, generado por la línea Vecinos en Red, por una persona que yacía allí herida de bala. La ambulancia del SAME que fue remitida al sitio, dio cuenta que la víctima se encontraba sin vida, con tres impactos de bala en su cuerpo.

Fue identificado como Jorge Gastón Altamirano, de 26 años.

Otro llamado al 911, al mismo tiempo, informó sobre la situación presunta en la que se originaron los disparos. Entrevistados con Oscar Federico Moreno, de 44 años, residente de Pueyrredón al 4848, contó que dos personas ingresaron a su propiedad.

Él, legítimo usuario de armas, oyó “Tirale, tirale”, por lo que se asomó a la ventana y disparó dos veces su pistola Glock 9mm, lo que provocó la huída de los dos sujetos.

Luego, salió hacia la vereda y efectuó varios disparos más, mientras los ladrones se fugaban.

Es por esta situación que el hombre quedó en carácter de aprehendido, durante las horas posteriores de sucedido el hecho.

Para tomar una determinación en torno a la suerte del tirador y a la carátula de la causa, ahora se debe esperar la operación de autopsia al cuerpo de Altamirano, que está prevista para las 15 horas de este viernes, en el Hospital de Olavarría.

Durante la misma, se buscará establecer cómo fue el recorrido de los proyectiles que impactaron en el cuerpo de la víctima.

A primera vista, dejaron trascender desde la investigación, que uno de los disparos fue recibido en el frente del cuerpo de la víctima, mientras que dos habrían impactado por la espalda.

Por otro lado, fuentes policiales hicieron eje en el frondoso prontuario que pesaba sobre Altamirano, que no sería oriundo de nuestra ciudad, pero que si habría conformado gran parte de su vida delictiva en Olavarría. En este sentido, indicaron que fue aprehendido por un robo, a fines del mes de agosto pasado.