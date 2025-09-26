Explicó que su hijo, de 14 años, iba en moto esa noche como acompañante, en una moto que no tiene el escape libre.

A ella le avisaron, pasadas las 3 de la mañana, que le habían pegado a su hijo, que estaba en la plaza.

Aclaró que la policía le dijo que los habían corrido porque intentaron pararlos en la moto y no habían podido. Sostuvo que la interceptación se da cuando los chicos ya dejan la moto en una casa y vuelven a la plaza.

La madre apunta contra una oficial de policía, de la que da nombre y apellido.

La explicación que los policías le dieron a Marianela incluía la negación de lo que el adolescente expresaba, y que se ve en el video en cuestión, en torno a golpes, el apuntar con un arma y el maltrato.

Agregó que hasta dispararon algún arma, porque lo oyeron los chicos que estaban en la plaza y que fueron los que grabaron el video.

Su hijo estaba exaltado, dijo, por la situación que había pasado, por lo que lo llevó a su casa y, al día siguiente, concretó todos los trámites relacionados con la denuncia.

Al momento de exponer la situación en sede policial, Marianela se enteró de que las policías no habían dejado asentado nada en torno a lo sucedido la noche anterior.

La denuncia quedó radicada en la UFI 24 de Delitos Especiales, bajo la carátula “Abuso de autoridad” e “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Agregó que no es la primera vez que sucede algo así en Hinojo.

Reconoció que no está tranquila porque fue un momento feo el que pasó. Agregó que ella sabía lo que estaba haciendo su hijo, pero le parece que no es necesaria la golpiza que recibió por andar en moto.