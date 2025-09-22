En el lugar hallaron a un hombre de 24 años que portaba varios objetos que su expareja denunció como hurtados.

Los efectivos secuestraron una mochila que contenía elementos de higiene personal; un reloj marca “CASIO”; una cadena de bijoutería de color gris con dije con la letra “E”; una plancha de pelo; ropa variada; una campera de eco cuero color negro, marca “YD”, y documentación personal.

El sujeto fue trasladado a la comisaría segunda para completar las tareas de notificación.