Comisaría Segunda
Le hurtó elementos a su ex y fue aprehendido
Este domingo, oficiales de policía intervinieron luego de un llamado al 911; llegaron a un domicilio en Sáenz Peña y Piedrabuena, en las cercanías del barrio Hipólito Yrigoyen.
En el lugar hallaron a un hombre de 24 años que portaba varios objetos que su expareja denunció como hurtados.
Los efectivos secuestraron una mochila que contenía elementos de higiene personal; un reloj marca “CASIO”; una cadena de bijoutería de color gris con dije con la letra “E”; una plancha de pelo; ropa variada; una campera de eco cuero color negro, marca “YD”, y documentación personal.
El sujeto fue trasladado a la comisaría segunda para completar las tareas de notificación.