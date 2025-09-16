Caso Tamame
Levantaron las vallas de la Comisaría Primera
En la mañana de este lunes, personal de la fuerza retiró la protección que estaba instalada en la vereda de la calle Belgrano y también sobre Brown.
Las vallas se habían colocado con ocasión de las protestas por la muerte de Gonzalo Tamame, cuando se produjeron incidentes en el marco de una manifestación. Esto sucedió a fines de julio, luego del fallecimiento ocurrido el 23 de ese mes.
Según trascendió, las estructuras quedaron en el patio de la Departamental, a metros de donde estaban instaladas.