Leve siniestro vial en Avellaneda y Aguilar
Alrededor de las 18:30 de la tarde de este jueves, ocurrió un accidente de tránsito entre un camión y un hombre que circulaba en bicicleta. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad y no hizo falta la intervención de personal médico.
Ambos vehículos circulaban por Av. Avellaneda. El camión, al doblar hacia calle Aguilar, no visibilizó la bicileta que venía a su par y la embistió. Rapidamente personal policial arribó al lugar y constató que el afectado no sufrió heridas de gravedad.