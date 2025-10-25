Según la investigación encabezada por la titular de la UFI N° 4, la Dra. Paula Serrano, Altamirano había ingresado al domicilio de Moreno, en avenida Pueyrredón al 4800, luego de escalar un paredón de más de dos metros, con intenciones de robo. Al escuchar ruidos, el propietario tomó una pistola Glock calibre 9 mm y efectuó dos disparos a través de una ventana, impactando a Altamirano en el tórax.

De acuerdo con la autopsia, el intruso murió minutos después por shock hipovolémico agudo provocado por una herida perforante en el pulmón izquierdo. La Fiscal consideró que Moreno actuó en legítima defensa privilegiada, contemplada en el artículo 34 inciso 6° del Código Penal, al repeler una intrusión nocturna dentro de su propiedad.

Sin embargo, el informe pericial también estableció que, una vez que el intruso huyó hacia la vía pública, Moreno salió a la vereda y efectuó al menos ocho disparos más en su dirección, sin llegar a herir a Altamirano.

“El permiso que otorga la ley cesa cuando la situación de peligro ya no es tal, como es el caso de la huida del intruso”, sostuvo la fiscal en su resolución, que dispuso mantener las imputaciones por abuso de armas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional atenuada por ser su tenedor legal.

Pese a ello, se ordenó la libertad inmediata de Moreno al no existir impedimentos legales ni riesgo procesal, conforme lo previsto en el artículo 161 inciso 1° del Código Procesal Penal. La medida quedó efectiva este sábado.