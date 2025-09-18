El miércoles 17 de septiembre, en un operativo que involucró a decenas de efectivos, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en CABA, La Plata, el conurbano, la Unidad 2 de Sierra Chica y la Unidad 32 de Florencio Varela. Como resultado, fueron aprehendidos seis integrantes —cinco de nacionalidad peruana y uno argentino—, además del secuestro de cocaína compactada y fraccionada, marihuana, balanzas de precisión y teléfonos celulares con información clave.

Los detenidos quedaron alojados en distintas dependencias policiales: una mujer en la Subcomisaría de Chillar; otros, en comisarías de Benito Juárez, Rauch, Laprida y Azul; mientras que una integrante de nacionalidad peruana recibió arresto domiciliario.

La causa se encuentra caratulada por venta de estupefacientes, con intervención del juez federal Dr. Gabriel Di Giulio, el fiscal federal Santiago Eyherabide, la secretaria María José Buglione y la PROCUNAR.