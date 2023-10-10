Más roba cables aprehendidos

Al percatarse estos intentan huir pero son aprehendidos en calle Balcarce y Chacabuco, tras breve persecución.

En la huida se descartan de una Sierra de mano, habiendo dejado todos los elementos recogidos en el lugar de los hechos.

Fueron demorados en la Comisaría Primera.

Interviene en el hecho, caratulado como robo in fraganti, la UFI 4.