Más roba cables aprehendidos
Esta vez fueron detectados en la zona del Cementerio, según informó la policía, con un tramo de 45 metros, en horas de la madrugada del lunes. Más precisamente, una patrulla acudió a Independencia entre Pelegrino y Balcarce, donde vieron a dos personas sustraer cables de telefonía.
Al percatarse estos intentan huir pero son aprehendidos en calle Balcarce y Chacabuco, tras breve persecución.
En la huida se descartan de una Sierra de mano, habiendo dejado todos los elementos recogidos en el lugar de los hechos.
Fueron demorados en la Comisaría Primera.
Interviene en el hecho, caratulado como robo in fraganti, la UFI 4.