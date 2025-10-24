En desarrollo…

La crónica de la unidad móvil de LU32 indica que el hecho ocurrió a las 4 de la mañana, en una vivienda ubicada frente a la plaza de la zona, en 97 bis y Pueyrredón.

Una de las hipótesis en las que trabajan los investigadores tiene que ver con el intento de ingreso de dos personas a la casa. El tirador habría oído “Tirale, tirale” por lo que desenfundó su arma y disparó.

Según se dejó trascender, el propietario de la casa es legítimo usuario de armas de fuego. En las primeras horas de la mañana, permanecía en carácter de aprehendido y retenido en su vivienda.

La víctima, de 24 años, recibió el impacto de bala y cayó a casi 100 metros del lugar donde fue baleado.

Los peritos trabajan en el sitio porque hay restos de varios proyectiles disparados, pero no se ha hallado otra arma, más que la del tirador.