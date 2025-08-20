Motociclista herida tras un choque
Una motociclista resultó con algunos golpes luego de impactar con un auto en la intersección de las calles 25 de mayo y Gral. Paz.
El hecho sucedió cerca de las 11 cuando la motociclista, que se desempeña en el servicio de motomandado, chocó con un Toyota Etios en 25 de mayo y Gral. Paz.
Como resultado, la mujer quedó recostada sobre el pavimento a pocos metros del lugar del impacto. Posteriormente llegaron dos móviles policiales para cortar el tránsito.
La motociclista resultó con algunos golpes en una de sus piernas.