El hecho sucedió cerca de las 11 cuando la motociclista, que se desempeña en el servicio de motomandado, chocó con un Toyota Etios en 25 de mayo y Gral. Paz.

Como resultado, la mujer quedó recostada sobre el pavimento a pocos metros del lugar del impacto. Posteriormente llegaron dos móviles policiales para cortar el tránsito.

La motociclista resultó con algunos golpes en una de sus piernas.