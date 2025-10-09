Fue este miércoles
Mujer aprehendida tras amenazar con un arma
Luego de un llamado al 911, la policía llegó a Mitre y Pourtalé, donde presenció la escena y dio la voz de alto para que el hecho en desarrollo concluya.
La mujer empuñaba un arma de fuego y hacía ademanes, resalta la crónica policial, pero al presentarse los oficiales la arrojó inmediatamente. Al ser recogida, se determinó que era una réplica que disparaba aire comprimido.
La aprehendida fue trasladada a dependencia policial, donde quedó a disposición del fiscal Urlézaga.