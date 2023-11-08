Mujer herida luego de una discusión callejera
Sucedió en la tarde de este martes, en la vereda de una vivienda ubicada en el Barrio Pro Casa, en la esquina de Arce y Chiclana. La mujer, que quedó herida por acción de un arma blanca, tuvo que ser trasladada a la guardia del Hospital Municipal, con heridas calificadas como graves por los paramédicos.
En las primeras horas de la mañana de este miércoles, continuaba en la guardia, ya estabilizada y sin riesgo de muerte.
Por el lado de la investigación, ya la agresora está identificada, confiaron fuentes policiales.