El hecho se produjo poco después de las 14 horas, metros antes de llegar a la intersección con la calle San Martín cuando la víctima, fue impactada por Peugeot 408, que se movía en la misma dirección.

Tras el siniestro, efectivos policiales realizaron un corte en y Gral. Paz para evitar la circulación por el lugar. Las razones del accidente aún no han sido esclarecidas.

El conductor del Peugeot 408 fue identificado como Cristian Ariel Chiramberro, docente, de 49 años que fue imputado por "homicidio culposo". Interviene en la causa la UFI N°4 a cargo de la Dra. Paula Serrano.

MR/RF