Incidente vial
Murió ciclista que había sido atropellado la semana pasada
El hecho ocurrió el jueves en Giovanelli y Amparo Castro, en el barrio 10 de Junio, cuando el hombre, de 54 años, fue embestido por un Ford Focus.
Luego del hecho de tránsito fue trasladado al hospital municipal, donde quedó internado en terapia intensiva y perdió la vida en la noche del domingo.
El hombre, trabajador de la construcción que se desempeñaba en la obra de cloacas que se realiza en el barrio, fue identificado como Héctor Sandro Vidal.