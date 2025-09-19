Según la denuncia, el hecho ocurrió entre el miércoles 17 y las 19:00 horas del jueves 18 de septiembre.

Un grupo de desconocidos ingresó al establecimiento rural denominado “El Monolito”, ubicado en el camino de Blanca Chica. El campo se encuentra muy cerca de la sede de la Patrulla Rural, a aproximadamente cinco kilómetros del casco urbano.

Concretamente, los abigeos faenaron una vaquillona de raza Aberdeen Angus negro, de aproximadamente 230 kilogramos, sustrayendo cuartos, paletas, lomo, costillares y lengua, y abandonando el resto del cuerpo en el sitio.

Además, se observaron dos cortes en el alambrado del establecimiento.

En la causa, con carátula de “abigeato”, interviene la UFI N.º 11 de Azul, con colaboración de la Sub DD Olavarría y subdependencias de Seguridad.