Concretamente, en el primero de los delitos ocho hombres fueron sorprendidos realizando caza furtiva con once perros raza galgo, sin licencia ni autorización. En su poder tenían 21 liebres europeas y dos mulitas.

Más tarde, dos personas fueron interceptadas en otro campo con ocho perros raza galgo, sin autorización ni licencia para cazar. Poseían dos liebres tipo europea y dos ñandúes.

En ambos hechos se les labró infracción a Artículos 265, 266, 268, 272, 273 inc A, E y K, 274 y 287 la LEY 10.081/83 (Código Rural). Interviene el Ministerio de Desarrollo Agrario

Los infractores fueron notificación de la causa, recuperando Libertad por Art. 161 CPP. Los animales serán entregados a una entidad de bien público.

SG