Ocho personas fueron infraccionadas por caza ilegal en dos campos de Espigas
Los hechos ocurrieron en la tarde de este domingo. El primer operativo, se realizó en inmediaciones del establecimiento rural ‘El Rincón 18’, mientras que el segundo fue en ‘Don Fabián’.
Concretamente, en el primero de los delitos ocho hombres fueron sorprendidos realizando caza furtiva con once perros raza galgo, sin licencia ni autorización. En su poder tenían 21 liebres europeas y dos mulitas.
Más tarde, dos personas fueron interceptadas en otro campo con ocho perros raza galgo, sin autorización ni licencia para cazar. Poseían dos liebres tipo europea y dos ñandúes.
En ambos hechos se les labró infracción a Artículos 265, 266, 268, 272, 273 inc A, E y K, 274 y 287 la LEY 10.081/83 (Código Rural). Interviene el Ministerio de Desarrollo Agrario
Los infractores fueron notificación de la causa, recuperando Libertad por Art. 161 CPP. Los animales serán entregados a una entidad de bien público.
SG