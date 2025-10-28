Lo atraparon en Ituzaingó y Bolívar, que es la zona donde el buscado tiene su domicilio.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se determinó que aguardará hasta que haya cupo en una unidad penitenciaria.

La causa por la que se lo buscaba está caratulada como «Abuso sexual calificado».

Se omiten datos para preservar a la víctima.

“Si sabés o sospechás que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, llamá a la Línea 137 opción 1, o escribinos por WhatsApp al (54-11) 3133-1000”.