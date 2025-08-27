Buscaban desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que operan en todo el mundo.

En Olavarría se secuestró una notebook, tres teléfonos celulares y un pendrive; el sindicado es una persona de 76 años.

Se aclaró que es la primera vez que el Ministerio Público participa en este operativo, aunque se recordó que, el pasado mes de mayo, hubo una intervención en el Operativo Provincial Protección de Infancias 5.

Volviendo a lo sucedido este martes, en la provincia de Buenos Aires se realizaron nueve allanamientos coordinados por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo de la Dra. Eleonora Weingast, quien se desempeña en el área de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, cuyo titular es el Dr. Francisco Pont Vergés.

En la zona, el operativo estuvo a cargo de la UFIJ N.º 22 del Departamento Judicial Azul, en la persona del Agente Fiscal Dr. Adrián Peiretti, al mando de forma interina.

A partir de los resultados provinciales obtenidos en la operación, pudo establecerse que, del total de 13 sospechosos, 12 son varones y 1 es mujer; con edades comprendidas entre los 29 y 80 años. Se identificaron además 2 menores de edad convivientes. A su vez, se produjo la detención de 1 persona y se secuestraron 9 computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 celulares, una PlayStation 3 y una cámara HD.

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, entre los investigados se incluyen la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal argentino.

Los allanamientos fueron ejecutados por efectivos y expertos pertenecientes a la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la Policía Federal Argentina; la División Delitos Informáticos de Azul y de Morón; y la Sección AMBA Norte de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.