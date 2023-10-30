“La mayoría de los robos generan importantes pérdidas de agua en la vía pública, las cuales deben ser atendidas por el personal operativo y al mismo tiempo se requiere de la reposición del medidor con el costo que cada uno implica para la Cooperativa”, expresa un comunicado de Coopelectric, donde además confirman que la denuncia ya fue radicada.

Cabe destacar, que este hecho se suma a otros 40 medidores que fueron robados durante septiembre y octubre en distintos sectores de la ciudad.