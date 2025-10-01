Un Renault Clío se incendió en la tarde de hoy, poco antes de las 15, a pocos metros del semáforo.

El vehículo circulaba por la avenida Pringles cuando varios automovilistas notaron que el motor había tomado fuego y, por medio de bocinazos, se lo hicieron saber a su conductora, quien alcanzó a bajarse en la esquina de Balcarce.

Cuando llegaron los bomberos, el fuego ya había tomado buena parte del auto. No hubo heridos, aunque los daños en el vehículo fueron muy importantes.