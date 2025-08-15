El auto había sido denunciado como sustraído por su propietario original, en el Barrio La Cañada, Quilmes, el pasado 4 de febrero de 2023. Fue hallado en Del Valle entre Lavalle y Brown, mientras era conducido por un hombre. Consultado en red policial sobre el estado de dominio, chasis y motor de dicho rodado, arrojó como resultado que poseía pedido de secuestro por “Robo de Automotor”.

De la moto, la policía informó que fue hurtada en la zona de Lomas del Millón, La Matanza. El recupero del rodado se dio en tareas conjuntas con personal de la dirección de Automotores de la Policía de la Provincia.

La moto estaba en poder de un hombre que, además, contaba con documentación apócrifa. El rodado tenía colocada una chapa patente, correspondiente a una motocicleta de cilindrada 110cc.

MR