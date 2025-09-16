Personal de la SubDDI de Olavarría detuvo a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta que, tras el cruce de datos en el sistema informático, registró un pedido de secuestro activo desde agosto por un hurto ocurrido en la ciudad de Mar del Plata.

En ese momento, los efectivos policiales recuperaron una moto de 400 cc, marca Bajaj, modelo 2021, color rojo, que había sido sustraída el mes pasado en la ciudad balnearia.

El procedimiento se concretó luego de tareas investigativas realizadas por la dependencia policial ante sospechas sobre la procedencia del rodado.