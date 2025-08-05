Recuperaron un auto en Olavarría que había sido robado en Mar del Plata
Durante el pasado fin de semana personal del G.O de la SubDDI Olavarría, recuperó un vehículo Toyota Corolla que había sido sustraído en la vía pública de Mar del Plata en el mes de abril de este año. Fue hallado entre las calles Álvaro Barros y Avenida Alberdi.
El hecho había sido denunciado por su propietario en la Comisaría Segunda de la ciudad costera. A raíz de esto, se realizaron diversas tareas investigativas por parte de personal policial.
El vehículo robado fue interceptado por personal de CPO y de la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Olavarría, hallándose en ese momento ocupado por cuatro personas de sexo masculino.
Consultado en red policial sobre el estado de dominio, arrojó como resultado que el mismo poseía pedido de Secuestro Activo desde fecha 17/04 de este año por un hecho caratulado “Robo Agravado (vehículo dejado en la vía pública)”.
Como consecuencia, se dispuso el secuestro del rodado, labrándose actuaciones penales para con el tenedor actual sobre un hecho caratulado “Encubrimiento” con intervención de la UFIyJ N°7 del depto Judicial de Azul.
SG