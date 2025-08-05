El hecho había sido denunciado por su propietario en la Comisaría Segunda de la ciudad costera. A raíz de esto, se realizaron diversas tareas investigativas por parte de personal policial.

El vehículo robado fue interceptado por personal de CPO y de la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Olavarría, hallándose en ese momento ocupado por cuatro personas de sexo masculino.

Consultado en red policial sobre el estado de dominio, arrojó como resultado que el mismo poseía pedido de Secuestro Activo desde fecha 17/04 de este año por un hecho caratulado “Robo Agravado (vehículo dejado en la vía pública)”.

Como consecuencia, se dispuso el secuestro del rodado, labrándose actuaciones penales para con el tenedor actual sobre un hecho caratulado “Encubrimiento” con intervención de la UFIyJ N°7 del depto Judicial de Azul.

SG