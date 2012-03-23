En la noche del jueves, personal de la comisaría primera interceptó en Colón y Piedras a un joven, identificado como Kevin Basualdo, que poseía un pedido de captura activo.

Esa solicitud data de fecha 26 de enero de este año, en casa número 1112, caratulada: Ejecución de pena, privación de libertad, a requerimiento del Juzgado de Garantías número 2 de la ciudad de Alvear, a cargo de la doctora Bianco.

Para con Basualdo se cumplimentaron los recaudos legales.

Comunicado el juzgado interviniente, el mismo dispuso el traslado de Basualdo a la sede de la Unidad Penal número 2 de la localidad de Sierra Chica.