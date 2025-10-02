Elecciones 2025 Confirman aumento del voto en blanco en las últimas elecciones Se publicaron los resultados del escrutinio definitivo de los comicios del pasado 7 de septiembre. Más allá de asegurarse lo anticipado en torno a la adjudicación de bancas en el Concejo Deliberante, Consejo Escolar y el Senado de la Provincia, en lo que nos toca como sección, hubo otras cifras llamativas.