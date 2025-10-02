Inseguridad
Robaron el kiosco de la Escuela Primaria N° 80
Ocurrió en la noche de este miércoles, y según comentó a la unidad móvil la directora de la institución, Judith Spínola, sustrajeron golosinas del kiosco. Se lamentó porque es el tercer hecho que sufren en pocos días y agregó que en la tarde tendrán una reunión con el Consejo Escolar para buscar soluciones.
“Esto nos causa una enorme tristeza y es una fuente de trabajo para una persona que, en este momento, quizás esté pensando en cerrar el kiosco”, explicó. Agregó que no hubo roturas, pero que forzaron una reja para ingresar.