Inseguridad
Robaron una carnicería en avenida Pueyrredón 3.600
Fue en la madrugada de este miércoles. El propietario del local, Juan Rosas, dialogó con la unidad móvil de LU32 y contó qué se llevaron los delincuentes. Habló de “impotencia” por llegar al comercio y encontrar todo roto.
Si bien es la primera vez que le sucede en dos años, en el último tiempo se han registrado varios hechos en la zona.
“Sabemos que hay una ola delictiva. A mí me avisó la policía; estaban esperándome cuando vine al local”.
“No fueron cosas tan graves ni de valor las que nos sustrajeron”, aclaró.