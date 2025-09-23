Robaron y causaron destrozos en la Escuela Rural 29

Según la exposición policial, los ladrones se hicieron con una heladera con freezer, algunas notebooks, comida e insumos del comedor. Los datos surgen de las primeras impresiones que la docente denunciante pudo observar al llegar este martes al lugar.

Los malhechores forzaron candados, rejas y puertas y lograron ingresar al edificio.

El nivel de desorden y los destrozos es llamativo, por lo que las autoridades educativas y de seguridad están en alerta.

Hasta intentaron forzar el termotanque, pero no lograron quitarlo. De todas maneras, dañaron la instalación de agua y rompieron algunas lámparas de la instalación eléctrica. Debido a que estos daños complican el normal desenvolvimiento de la infraestructura, este miércoles no se dictarán clases.

Se estima que el jueves la totalidad de la matrícula podrá retornar a la actividad.