Robaron y causaron destrozos en la Escuela Rural 29
La misma está situada en las cercanías del aeropuerto. En el edificio también funciona el JIRIMM 5. La denuncia quedó asentada en la Comisaría Primera.
Según la exposición policial, los ladrones se hicieron con una heladera con freezer, algunas notebooks, comida e insumos del comedor. Los datos surgen de las primeras impresiones que la docente denunciante pudo observar al llegar este martes al lugar.
Los malhechores forzaron candados, rejas y puertas y lograron ingresar al edificio.
El nivel de desorden y los destrozos es llamativo, por lo que las autoridades educativas y de seguridad están en alerta.
Hasta intentaron forzar el termotanque, pero no lograron quitarlo. De todas maneras, dañaron la instalación de agua y rompieron algunas lámparas de la instalación eléctrica. Debido a que estos daños complican el normal desenvolvimiento de la infraestructura, este miércoles no se dictarán clases.
Se estima que el jueves la totalidad de la matrícula podrá retornar a la actividad.