Personal policial del Comando de Patrullas, en colaboración con policías del Hospital, aprehendió en Grimaldi al 2400 a un hombre de 44 años, que portaba elementos que fueron robados a las enfermeras del sector Hemoterapia.

Secuestraron una cartera tipo bandolera con pertenencias varias, documentación y dinero en efectivo y una mochila con pertenencias varias, documentación y dinero en efectivo.

El aprehendido quedó alojado en la Comisaría Primera a disposición de la Justicia.