Robó a las enfermeras del Hospital y lo atraparon
Fue este sábado, según dio a conocer la Policía en un parte de prensa. La causa está instruida por la UFI 4 y caratulada como “Hurto Infraganti”.
Personal policial del Comando de Patrullas, en colaboración con policías del Hospital, aprehendió en Grimaldi al 2400 a un hombre de 44 años, que portaba elementos que fueron robados a las enfermeras del sector Hemoterapia.
Secuestraron una cartera tipo bandolera con pertenencias varias, documentación y dinero en efectivo y una mochila con pertenencias varias, documentación y dinero en efectivo.
El aprehendido quedó alojado en la Comisaría Primera a disposición de la Justicia.