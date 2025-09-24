Ruta 51: continúan las tareas de identificación de las víctimas

El vehículo de menor porte quedó totalmente destruido tras el impacto, ya que fue consumido por las llamas.

Por otro lado, fuentes del personal de emergencias que asistió al evento indicaron a LU32 que la trompa del auto y el sector del conductor fueron las partes que quedaron en peor estado.

El auto, aparentemente un Chevrolet Onix, circulaba con sentido hacia Olavarría, mientras que el camión, un Mercedes-Benz que transportaba caños, lo hacía en dirección a Bahía Blanca.

En el automóvil viajaban tres personas. Dos de ellas fallecieron en el momento del siniestro: una fue expulsada por el golpe, mientras que la otra pereció por las llamas que consumieron el vehículo por completo. El tercero, presunto conductor, fue trasladado al hospital de Laprida, como ya informamos.

Podría demorarse la identificación debido a la pérdida total de la documentación en el incendio del rodado, donde se quemaron “hasta las patentes del auto”.

Nada pudieron hacer las dos dotaciones de bomberos que el Cuartel Central de Laprida envió al lugar.

Intervinieron también una ambulancia de San Jorge, otra del hospital municipal lapridense, personal de la Policía Vial instalada en la rotonda cercana y del puesto policial de San Jorge. Los peritos llegaron al lugar procedentes de Olavarría.