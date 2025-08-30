En la mañana de este viernes, la policía intervino en el establecimiento ubicado en calle Alsina al 3200, a raíz de un llamado que daba cuenta del fallecimiento de una mujer de 48 años, identificada como Laura Mariela Salazar.

Salazar, paciente de la institución, fue hallada sin vida durante la madrugada; sin embargo, el aviso a las autoridades se realizó con varias horas de demora.

En sintonía, esta mañana del sábado 30 se conoció el resultado de la autopsia, realizada por la Dra. Eliana García. El informe da cuenta de que la causa de muerte inmediata es “falla respiratoria aguda”, mientras que la causa mediata es “compresión de cuello cervical, causa básica asfixia mecánica, ahorcadura”.

Se dispuso la entrega del cuerpo a sus deudos.