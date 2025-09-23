Seguridad Rural
Secuestraron carne que presuntamente fue obtenida tras hechos de abigeato
Fue en el barrio Facundo Quiroga, según informó la Patrulla Rural este martes.
Luego de tareas investigativas y de campo, la toma de testimonios y diferentes averiguaciones, se concretaron varios allanamientos en distintos domicilios de este barrio del sur de la ciudad.
Se secuestraron una bicicleta tipo playera, cuchillos y cortes cárnicos.
También, con anuencia en algunos domicilios, se constató en el interior de una heladera y un freezer la existencia de varios cortes vacunos guardados en veinte bolsas, totalizando unos 30 kilos.
Todos los cortes presentan indicios que serían resultado de faena clandestina.
Las actuaciones fueron remitidas a la UFI 11 a cargo del Dr. Adrián Peiretti.