Tragedia en la ruta 51: choque frontal dejó dos muertos y un herido grave

El vehículo de menor porte quedó totalmente destruido tras el impacto, ya que fue consumido por las llamas.

Por otro lado, fuentes del personal de emergencias que asistió al evento indicaron a LU32 que la trompa del auto y el sector del conductor fueron las partes que quedaron en peor estado.

El auto, aparentemente un Chevrolet Onix, circulaba con sentido hacia Olavarría, mientras que el camión, un Mercedes-Benz que transportaba caños, lo hacía en dirección a Bahía Blanca.

En el automóvil viajaban tres personas. Dos de ellas fallecieron en el momento del siniestro: una fue expulsada por el golpe, mientras que la otra pereció por las llamas que consumieron el vehículo por completo. Las víctimas fueron identificadas como Verónica Grill, de 54 años, y su hijo Joaquín Asspel Grill, de 14.

El tercer ocupante del automóvil fue identificado como Ariel Gastón Asspel (50), quien al momento de la llegada de los bomberos se encontraba en la banquina, fuera del auto. Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal "Pedro S. Sancholuz", donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva con politraumatismos, estable y con pronóstico reservado.

En el operativo participaron las unidades 9 y 10 de los Bomberos Voluntarios de Laprida, a cargo del jefe del cuerpo activo Cristian Mendía; personal policial del Destacamento de San Jorge; la Policía de Seguridad Vial de la rotonda Laprida - La Madrid; personal de salud del Hospital Municipal y Policía Científica de Azul.