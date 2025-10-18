inseguridad
Un adolescente fue agredido por otro este sábado
La víctima de 17 años sufrió heridas punzo cortantes por parte de otro adolescente de 14 años. Según el comunicado oficial que emitió el Municipio, se encuentra internado en el Hospital Municipal, aunque fuera de peligro.
Las agresiones se habrían iniciado sobre Belgrano y Moreno y prolongado hasta Belgrano y Vicente López, donde la víctima cayó y fue asistida instantes después por profesionales médicos.
Se iniciaron actuaciones penales, en principio, por “lesiones”, con la intervención de la fiscalía en turno, la UFI Nº 10 a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.