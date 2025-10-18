Las agresiones se habrían iniciado sobre Belgrano y Moreno y prolongado hasta Belgrano y Vicente López, donde la víctima cayó y fue asistida instantes después por profesionales médicos.

Se iniciaron actuaciones penales, en principio, por “lesiones”, con la intervención de la fiscalía en turno, la UFI Nº 10 a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.