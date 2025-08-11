Un chico fue apuñalado por un adolescente
La pelea se registró en el Barrio Coronel Dorrego. El niño, de 8 años, se encuentra en buen estado de salud. Fue atendido en el Hospital Municipal, donde llegó trasladado por uno de sus padres. Según se precisó, el hecho tuvo lugar en una placita de Necochea y Juan Montesano, en la noche de este domingo.
Según el padre del chico de 8 años, se habían trenzado en una pelea su hijo y un adolescente de 16, y cuando él intervino, el mayor sacó un cuchillo tramontina e hirió al niño en la zona de las costillas.
En el hospital se realizaron las curaciones y se determinó que la herida no ocasionaba riesgo de muerte del chico.
La policía logró identificar al causante, luego de reunir más declaraciones y hacer una reconstrucción parcial del hecho.
La causa está caratulada como Lesiones Agravadas por el uso de arma blanca y la instruye la UFI 17 del fuero penal juvenil, a cargo de la Dra. Vicecconte.
MR