Según el padre del chico de 8 años, se habían trenzado en una pelea su hijo y un adolescente de 16, y cuando él intervino, el mayor sacó un cuchillo tramontina e hirió al niño en la zona de las costillas.

En el hospital se realizaron las curaciones y se determinó que la herida no ocasionaba riesgo de muerte del chico.

La policía logró identificar al causante, luego de reunir más declaraciones y hacer una reconstrucción parcial del hecho.

La causa está caratulada como Lesiones Agravadas por el uso de arma blanca y la instruye la UFI 17 del fuero penal juvenil, a cargo de la Dra. Vicecconte.

MR