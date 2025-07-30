Un detenido por robo y privación ilegítima, luego de tres allanamientos
Los procedimientos fueron solicitados por la UFIyJ Nro. 10 y otorgados por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Carlos Villamarín, en el marco de una causa por Robo Calificado por el uso de arma y Privación Ilegítima de la Libertad.
Días atrás, personal de la SubDDI Olavarría, con colaboración del Grupo Operativo de DDI Azul, personal de Comisaría Segunda, Comando de Prevención Rural, Grupo GAD, UTOI y personal de la Policía Local, llevó a cabo los operativos en barrios de Olavarría.
Las órdenes fueron solicitadas luego de intensas tareas investigativas: análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, declaraciones testimoniales y trabajos encubiertos.
Como resultado se logró el secuestro de un arma de fuego; se incautaron cogollos de marihuana y recuperaron dinero en efectivo. También secuestraron teléfonos celulares y un Peugeot 307, que habría sido usado en el hecho que se investiga.
Hay un detenido, pero la investigación continúa, aclararon las fuentes policiales.
MR