Días atrás, personal de la SubDDI Olavarría, con colaboración del Grupo Operativo de DDI Azul, personal de Comisaría Segunda, Comando de Prevención Rural, Grupo GAD, UTOI y personal de la Policía Local, llevó a cabo los operativos en barrios de Olavarría.

Las órdenes fueron solicitadas luego de intensas tareas investigativas: análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, declaraciones testimoniales y trabajos encubiertos.

Como resultado se logró el secuestro de un arma de fuego; se incautaron cogollos de marihuana y recuperaron dinero en efectivo. También secuestraron teléfonos celulares y un Peugeot 307, que habría sido usado en el hecho que se investiga.

Hay un detenido, pero la investigación continúa, aclararon las fuentes policiales.

MR