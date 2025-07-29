Luego de un llamado al 911, donde se advirtió la presencia de un desconocido dentro de la rotisería ubicada en Av. Pellegrini y calle Balcarce, el Comando de Patrullas envió un móvil hasta la mencionada dirección.

Una vez en el lugar, los efectivos constatan la rotura de la ventana lateral del comercio y la presencia de manchas de sangre. Alertado por la voz de alto, del interior de la rotisería emerge un joven de 25 años, quien es inmediatamente aprehendido.

Se comprobó además que el hombre tiene antecedentes de robo en circustacias similares, por lo que fue trasladado a la Comisaría Segunda de Olavarría. Interviene la UFI N°4 a cargo de la Dra. Paula Serrano.

CB