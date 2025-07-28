La victima activó el botón antipánico y rápidamente llegó al lugar un móvil policial. Al arribar, el personal policial encontró al joven en discusión con la mujer denunciante quién dio aviso de la restricción y mediante el cruzamiento de datos con la Comisaría De La Mujer y Familia, que confirmó la medida, se procedió a su aprehensión.

Fue trasladado a una dependencia policial donde quedó alojado, por "Desobediencia" y se encuentra a disposición de la justicia

Interviene en la causa la UFI N.º 5, a cargo de la Dra. Viceconte.

JLR