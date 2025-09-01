Concretamente, se encontraron un cargador de batería de color rojo, marca “Enerbox”; un taladro percutor, marca “Bosch”; un punzón; 18 mechas de hierro; 6 mechas de pared; y dos adaptadores.

Una vez capturado e identificado, el acusado no pudo justificar su presencia allí ni la propiedad del bolso que poseía. Por lo tanto, se procedió a su aprehensión y traslado a la dependencia policial, a disposición del Juzgado interviniente, en este caso la UFI N.º 4, a cargo de la Dra. Serrano.