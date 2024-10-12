Se trata de un sujeto de 40 años que estaba privado de su libertad desde hace 17 años condenado a la pena de prisión perpetua desde el año 2007, tras haber cometido el delito en 2005.

Fue identificado como Daniel Oscar Sánchez, con domicilio en Olavarría. Es intensamente buscado.

Daniel Oscar Sánchez tenía 20 años cuando fue detenido por la policía de Olavarría en agosto de 2005 cuando se recolectaron todos los elementos necesarios para achacarle la autoría del crimen de Waldemar Siles Gumier, un hombre de nacionalidad boliviana que apareció muerto en el interior de una alcantarilla ubicada en Avenida de Los Trabajadores, entre Alberdi y Ruta 60.

Siles Gumier recibió un impacto de bala que habría ingresado en la nuca en momentos en que se encontraba inconsciente en el piso.

La víctima alquilaba una habitación en una vivienda ubicada en Saavedra 1700 en Olavarría y trabajaba en un taller de la zona.

El 9 de agosto se retiró de su domicilio en dirección a su trabajo y nunca regresó. La dueña de casa realizó la correspondiente denuncia en la comisaría local.

Sánchez recibió su condena de prisión perpetua el 03 de julio de 2007 y desde ese momento se encontraba a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial de Azul.