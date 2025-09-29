Operativo
Una mujer fue detenida por violación de domicilio y robo agravado
Este lunes, personal de la Comisaría Segunda de Olavarría concretó la detención de una mujer de 31 años, en el marco de una causa por violación de domicilio y robo agravado por el uso de arma, a cargo de la UFI N°4 de la Dra. Paula Serrano.
Personal Grupo Técnico Operativo estableció la identidad de la coautora y es por ello que se libró una orden de detención. La misma se realizó en la intersección de Dorrego y España, luego de un operativo cerrojo diagramado con el Comando Patrulla Olavarría.
La mujer detenida fue alojada preventivamente en una dependencia policial a disposición de juzgado intervención.