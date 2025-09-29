Era contador Pesar por el fallecimiento de José Luis Modarelli En las últimas horas, parte de la comunidad de Olavarría se vio sorprendida por la información que confirmaba su deceso. Modarelli se desempeñó, hace un tiempo, como contador de la Asociación de Bomberos Voluntarios, y su última aparición pública tuvo que ver con el balance del AMCO, en la asunción de la última comisión directiva.