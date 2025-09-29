Personal Grupo Técnico Operativo estableció la identidad de la coautora  y es por ello que se libró una orden de detención. La misma se realizó en la intersección de Dorrego y España, luego de un operativo cerrojo diagramado con el Comando Patrulla Olavarría. 
La mujer detenida fue alojada preventivamente en una dependencia policial a disposición de juzgado intervención.