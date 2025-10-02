El accidente ocurrió cerca de las 12 cuando una camioneta Chevrolet S10 circulaba por Sarmiento, en dirección hacia Pringles, llevando una camioneta de tiro. Poco después de cruzar Lamadrid, la camioneta que era auxiliada golpeó a una ciclista que iba por la misma mano. La mujer sufrió algunos golpes en la zona del brazo y debió ser trasladada al Hospital Municipal.