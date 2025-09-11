El hecho había ocurrido días atrás en Cortes al 4200. Luego de diversas investigaciones, se realizaron allanamientos en los domicilios donde residían ambos acusados por robo agravado, una mujer de 20 años y un hombre de 29 años.

El primer allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en Laprida al 100, con resultados positivos. Se procedió al secuestro de un automóvil, un equipo celular y un blíster de pastillas. Mientras que el segundo allanamiento, realizado en Buchardo al 4600, se obtuvo resultado negativo.

Por lo recabado se procedió a la aprehensión de ambos, considerándose partícipe secundario al hombre y autora del hecho delictivo a la mujer. Se encuentran alojados en la Comisaría Segunda e interviene la UFI N°10 a cargo de la Dra. Viceconte.