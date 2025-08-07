Las autoridades se anoticiaron del hecho por un llamado al 911 y, arribados al lugar, constataron que el cuerpo estaba sobre los rieles a una distancia importante de la locomotora, que frenó casi 100 metros después.

El vehículo era conducido por Pablo Baliotte, de 43 años, empleado de Ferrosur. Interviene en el hecho la UFI 7, a cargo del Dr. Urlézaga.

MR