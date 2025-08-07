Una persona murió impactada por una locomotora
Sucedió en la mañana de este jueves, en Avenida Emiliozzi, en cercanías de la “S” de Sierra Chica. La policía pudo identificar a la víctima, de 60 años, una vez que los efectivos de científica tomaron posesión del cuerpo y realizaron las pericias correspondientes. Se trata de Walter Horacio Averasturi.
Las autoridades se anoticiaron del hecho por un llamado al 911 y, arribados al lugar, constataron que el cuerpo estaba sobre los rieles a una distancia importante de la locomotora, que frenó casi 100 metros después.
El vehículo era conducido por Pablo Baliotte, de 43 años, empleado de Ferrosur. Interviene en el hecho la UFI 7, a cargo del Dr. Urlézaga.
MR