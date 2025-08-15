Los oficiales llegaron luego de un llamado al 911, donde se daba cuenta del hecho.

En el lugar, hallaron un grupo de vecinos que retenían a un joven y se entrevistaron con quien decía haber sido víctima de un hurto, donde le habían sustraído un reloj, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Estos elementos fueron recogidos por los oficiales que, luego, trasladaron al aprehendido a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la UFI 10, que investiga un hurto in fraganti.

MR