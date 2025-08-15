Vecinos concretan arresto ciudadano tras un hurto
Sucedió este jueves en Vélez Sársfield al 1100, barrio Alberdi, según informaron desde la Policía.
Los oficiales llegaron luego de un llamado al 911, donde se daba cuenta del hecho.
En el lugar, hallaron un grupo de vecinos que retenían a un joven y se entrevistaron con quien decía haber sido víctima de un hurto, donde le habían sustraído un reloj, un teléfono celular y dinero en efectivo.
Estos elementos fueron recogidos por los oficiales que, luego, trasladaron al aprehendido a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la UFI 10, que investiga un hurto in fraganti.
MR