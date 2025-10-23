Efectivos de la Comisaría Primera, junto con personal de la Comisaría de la Mujer, ejecutaron la orden de allanamiento, requisa, registro y secuestro emitida por la Justicia de Garantías, que resultó positiva.

En el domicilio donde se realizó el operativo hallaron un arma de fuego de fabricación casera, junto a siete municiones calibre 22.

El imputado fue notificado del hecho.