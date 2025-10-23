Lesiones y amenazas
Violencia de Género: secuestran tumbera en el barrio Coronel Dorrego
Fue este miércoles, en un allanamiento pedido por la UFI 5, especializada en este tipo de delitos. El imputado en la causa tiene 18 años.
Efectivos de la Comisaría Primera, junto con personal de la Comisaría de la Mujer, ejecutaron la orden de allanamiento, requisa, registro y secuestro emitida por la Justicia de Garantías, que resultó positiva.
En el domicilio donde se realizó el operativo hallaron un arma de fuego de fabricación casera, junto a siete municiones calibre 22.
El imputado fue notificado del hecho.