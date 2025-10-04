POLICIALESViolento asalto en Azopardo y San LorenzoUn hombre resultó herido con un arma de fuego. El delincuente se dio a la fuga tras cometer el hecho. La víctima fue trasladada al Hospital Municipal, aunque se encuentra fuera de peligro. El hecho ocurrió este sábado por la mañana.sábado 4 de octubre de 2025 12:20 Te podría interesar Interviene UFI 4Hombre cayó de un silo en el Parque IndustrialOcurrió este lunes por la mañana en el sector II, donde está radicada la empresa Los Silos Olavarría. Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar para establecer el motivo de la caída. No disponible sin conexión Adquirieron su pasivoUn grupo de inversores compró Loma NegraEl grupo Emes, presidido por Marcelo Mindlin —quien además es titular de Pampa Energía—, ingresó en el holding InterCement, el dueño con 54% de la cementera Loma Negra. Compró parte de la deuda que mantiene la empresa, y que asciende a US$1.800 millones. El próximo 6 de octubre se comunicará oficialmente la reestructuración. No disponible sin conexión Era contadorPesar por el fallecimiento de José Luis ModarelliEn las últimas horas, parte de la comunidad de Olavarría se vio sorprendida por la información que confirmaba su deceso. Modarelli se desempeñó, hace un tiempo, como contador de la Asociación de Bomberos Voluntarios, y su última aparición pública tuvo que ver con el balance del AMCO, en la asunción de la última comisión directiva. No disponible sin conexión Sebastián Matrella"Se tomó con sorpresa, pero el productor enseguida se dio cuenta del engaño”El titular del bloque radical en el Concejo, ex presidente de la Rural de Olavarría y productor agropecuario, se expresó en Radio Olavarría sobre la eliminación temporal de las retenciones de la semana pasada. No disponible sin conexión