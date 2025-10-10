En la mañana de este viernes, feriado, se pudieron ver los cuatro VW Virtus exhibidos sobre la calle Brown, antes de que comenzaran con la ronda de trabajo.

Se especificó, ante la consulta de LU32, que estos cuatro autos circularán por la zona Centro-San Vicente; otro por Pueblo Nuevo, uno en el barrio Luján y otra patrulla asignada a Mariano Moreno-Roca Merlo.

Otro patrullero quedó en posesión de la Comisaría de la Mujer y las tres camionetas que se habían presentado ya giran en Santa Luisa, Espigas y Recalde.

Se trataba, recordemos, de tres Amarok 4x4 que se destinaron a los destacamentos y puestos policiales rurales.

Estos ocho vehículos fueron adquiridos con recursos provenientes del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad.