Seguridad
Ya circulan los nuevos patrulleros del Comando y las camionetas de las localidades
Los mismos habían sido presentados el pasado 22 de agosto en el CEMO. Restaba el equipamiento de comunicaciones necesario para que pudieran ser sometidos a la tarea diaria. Ya están también las camionetas en las dependencias rurales.
En la mañana de este viernes, feriado, se pudieron ver los cuatro VW Virtus exhibidos sobre la calle Brown, antes de que comenzaran con la ronda de trabajo.
Se especificó, ante la consulta de LU32, que estos cuatro autos circularán por la zona Centro-San Vicente; otro por Pueblo Nuevo, uno en el barrio Luján y otra patrulla asignada a Mariano Moreno-Roca Merlo.
Otro patrullero quedó en posesión de la Comisaría de la Mujer y las tres camionetas que se habían presentado ya giran en Santa Luisa, Espigas y Recalde.
Se trataba, recordemos, de tres Amarok 4x4 que se destinaron a los destacamentos y puestos policiales rurales.
Estos ocho vehículos fueron adquiridos con recursos provenientes del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad.