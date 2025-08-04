El móvil de LU32 visitó el consultorio de Roberto Tur que comenzó explicando que “las consultas más frecuentes, después de la pandemia, es la ansiedad y la depresión. Estamos en una sociedad que produce mucho este tipo de síntoma, hablamos de una sociedad que explotaba al individuo, hoy el individuo se autoexplota. El individuo tiene que cumplir un autorendimiento entonces, entonces la exigencia no es externa, es interna”.

Respecto del estres y lo que nos genera como reacción, el médico indicó que “cuando estamos en un estado de estrés, tenemos una glándula arriba del riñón que genera cortisol. Cuando tenemos una situación de riesgo es productiva, porque nos impulsa a correr más rápido por ejemplo. Pero cuando la situación la produce la propia mente y es una situación de riesgo que nos autodeterminamos (no terminar un trabajo, no dar rendimiento a una tarea que nos autoimpusimos) genera ese mismo cortisol cuando el individuo era corrido por un león. Esto en un estado permanente hace que sea completamente perjudicial, proque nos quema”.

NB